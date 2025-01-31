Остановка помощи США Украине — какие проекты страдают больше всего

Шоковое решение — как Украина переживает приостановку помощи США
Украина переживает шоковое решение администрации нового президент Дональда Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США. Пауза в работе USAID влияет на такие проекты, как реабилитация ветеранов, независимые СМИ и гуманитарная помощь.
Об этом пишет The Guardian.
Как Украина переживает приостановление помощи США
Издание отмечало, было очевидным, что новая администрация пересмотрит деятельность USAID, но ожидалось, что хотя бы некоторые из важнейших программ для Украины внесут в перечень исключений.
Зато приказ о прекращении работы, изданный в прошлую пятницу, оставил сотни проектов без финансирования как минимум на период 90-дневной проверки. По данным издания, киевский офис USAID делал попытки, чтобы сохранить средства на некоторые из важнейших программ, но в Вашингтоне отказали.
"Они просили исключения для некоторых программ, которые они считают критическими, но не получили этого. Понятно, что новая администрация хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое", — сообщил источник, знакомый с дискуссиями о будущем USAID в Украине.
В то же время украинский президент Владимир Зеленский сказал, что правительство отдаст приоритет важнейшим программам, которые финансируются USAID, и попытается их обеспечить путем альтернативных источников финансирования.
"Есть программы вроде протезирования конечностей или специальной реабилитации, которые, очевидно, нельзя внезапно прекратить. Будет осуществлена расстановка приоритетов", — пояснил советник Зеленского Михаил Подоляк.
В материале говорится, что пока военная и финансовая помощь Украине не пострадали, но с 24 февраля 2022 года USAID предоставила более 7,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи и помощи на развитие и поддерживает большой диапазон проектов во многих секторах.
Напомним, 26 января офис USAID приостановил все проекты в Украине и расходы на них на 90 дней.
В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что США сделают исключения в запрете финансирования внешних программ по системе USAID.
Читайте Новини.LIVE!