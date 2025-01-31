Остановка помощи США Украине — какие проекты страдают больше всего

Помощь Украине в рамках USAID. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украина переживает шоковое решение администрации нового президент Дональда Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США. Пауза в работе USAID влияет на такие проекты, как реабилитация ветеранов, независимые СМИ и гуманитарная помощь.

Об этом пишет The Guardian.

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Издание отмечало, было очевидным, что новая администрация пересмотрит деятельность USAID, но ожидалось, что хотя бы некоторые из важнейших программ для Украины внесут в перечень исключений.

Зато приказ о прекращении работы, изданный в прошлую пятницу, оставил сотни проектов без финансирования как минимум на период 90-дневной проверки. По данным издания, киевский офис USAID делал попытки, чтобы сохранить средства на некоторые из важнейших программ, но в Вашингтоне отказали.

"Они просили исключения для некоторых программ, которые они считают критическими, но не получили этого. Понятно, что новая администрация хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое", — сообщил источник, знакомый с дискуссиями о будущем USAID в Украине.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский сказал, что правительство отдаст приоритет важнейшим программам, которые финансируются USAID, и попытается их обеспечить путем альтернативных источников финансирования.

"Есть программы вроде протезирования конечностей или специальной реабилитации, которые, очевидно, нельзя внезапно прекратить. Будет осуществлена расстановка приоритетов", — пояснил советник Зеленского Михаил Подоляк.

В материале говорится, что пока военная и финансовая помощь Украине не пострадали, но с 24 февраля 2022 года USAID предоставила более 7,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи и помощи на развитие и поддерживает большой диапазон проектов во многих секторах.

Напомним, 26 января офис USAID приостановил все проекты в Украине и расходы на них на 90 дней.

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что США сделают исключения в запрете финансирования внешних программ по системе USAID.