Трамп скорочує USAID - скільки працівників звільнять

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) скоротять до кількох сотень, цей процес розпочнеться вже на вихідних. Адміністрація Трампа готує масштабне звільнення штату по всьому світу.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

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Скорочення USAID — що відомо про масове звільнення

Адміністрація Трампа планує суттєве скорочення штату USAID, зменшивши його з понад 10 000 співробітників у всьому світі до приблизно 290 осіб, повідомляє The New York Times.

Як повідомляє Національне громадське радіо (NPR), менш ніж 300 працівників змогли уникнути скорочення, хоча спочатку держсекретарю США Марко Рубіо надали список із приблизно 600 співробітників, яких вважали необхідними в усьому світі.

За інформацією CNN, з опівночі п’ятниці в агентстві залишаться лише 294 ключові співробітники, а доступ до робочих систем, включно з з електронною поштою, буде заблокований для решти персоналу.

У січні президент США Дональд Трамп призупинив фінансування агентства, очікуючи результатів внутрішньої перевірки. Це рішення позначилося на багатьох міжнародних ініціативах. USAID, як одне з найбільших у світі агентств допомоги, забезпечує значну частину гуманітарної підтримки від уряду США для країн, що розвиваються, та регіонів, охоплених кризами.

На цьому тижні уряд США заявив, що з вечора п’ятниці значна частина співробітників буде відправлена у відпустку. Згідно з повідомленням на сайті USAID, весь "персонал прямого найму" незалежно від місця роботи, піде в "адміністративну відпустку", окрім працівників, які обіймають критично важливі посади.

USAID — останні новини

USAID — незалежна урядова установа, створена Конгресом США у 1961 році. Агентство налічує приблизно 10 000 співробітників, з яких дві третини працюють за межами Сполучених Штатів. Торік воно контролювало реалізацію проєктів розвитку на суму близько 50 мільярдів доларів.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск у Х (Twitter) поширює фейкові відео про USAID, нібито агентство платило знаменитостям за поїздки в Україну. В Україні заявили, що така дезінформація дискредитує міжнародну підтримку.

Також Маск заблокував акаунт USAID в "Х" після того, як він публічно висловив свою критичну позицію щодо діяльності USAID, звинувативши його у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема COVID-19.

Нещодавно адміністрація Трампа звинуватила агенцію USAID у "розтратах та зловживаннях". Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.