Трамп сокращает USAID - сколько работников уволят

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штат Агентства США по международному развитию (USAID) сократят до нескольких сотен, этот процесс начнется уже на выходных. Администрация Трампа готовит масштабное увольнение штата по всему миру.

Об этом сообщают американские СМИ.

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Администрация Трампа планирует существенное сокращение штата USAID, уменьшив его с более 10 000 сотрудников во всем мире до примерно 290 человек, сообщает The New York Times.

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), менее 300 работников смогли избежать сокращения, хотя изначально госсекретарю США Марко Рубио предоставили список из примерно 600 сотрудников, которых считали необходимыми во всем мире.

По информации CNN, с полуночи пятницы в агентстве останутся только 294 ключевых сотрудника, а доступ к рабочим системам, включая электронную почту, будет заблокирован для остального персонала.

В январе президент США Дональд Трамп приостановил финансирование агентства, ожидая результатов внутренней проверки. Это решение отразилось на многих международных инициативах. USAID, как одно из крупнейших в мире агентств помощи, обеспечивает значительную часть гуманитарной поддержки от правительства США для развивающихся стран и регионов, охваченных кризисами.

На этой неделе правительство США заявило, что с вечера пятницы значительная часть сотрудников будет отправлена в отпуск. Согласно сообщению на сайте USAID, весь "персонал прямого найма" независимо от места работы, уйдет в "административный отпуск", кроме работников, занимающих критически важные должности.

USAID — последние новости

USAID — независимое правительственное учреждение, созданное Конгрессом США в 1961 году. Агентство насчитывает примерно 10 000 сотрудников, из которых две трети работают за пределами Соединенных Штатов. В прошлом году оно контролировало реализацию проектов развития на сумму около 50 миллиардов долларов.

В то же время американский миллиардер Илон Маск в Х (Twitter) распространяет фейковые видео о USAID, якобы агентство платило знаменитостям за поездки в Украину. В Украине заявили, что такая дезинформация дискредитирует международную поддержку.

Также Маск заблокировал аккаунт USAID в Х после того, как он публично выразил свою критическую позицию относительно деятельности USAID, обвинив его в финансировании исследований биологического оружия, в частности COVID-19.

Недавно администрация Трампа обвинила агентство USAID в "растратах и злоупотреблениях". Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.