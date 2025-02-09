Корупція в USAID — Трамп викрив фінансові схеми

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову виступив із різкою критикою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що ця організація витрачала кошти на "жахливі речі" та допускала корупційні схеми.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у неділю, 9 лютого.

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За словами Трампа, кошти, які виділяла USAID, могли використовуватися для відкатів.

Президент США припустив, що гроші надходили до певних осіб, які потім частково повертали їх назад, а решту залишали собі.

"Вони надсилають гроші людині, та їх бере, потім повертає їм більшу частину грошей, а частину залишає собі — на мій погляд. Не можна відправляти гроші цим групам людей. Це жахливо, і я думаю, що так вважають і багато інших", — заявив Трамп.

Повідомлення у Telegram-каналі "Donald Trump українською"

Нагадаємо, 7 лютого Президент США Дональд теж виступав із критикою Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що рівень корупції в організації досяг небачених масштабів, тому її діяльність необхідно припинити. Працівників структури вже було відправлено у відпустку.