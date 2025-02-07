Трамп хоче повністю розпустити USAID

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 лютого, зробив заяву щодо дільності Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Він зазначив, що корупція була на "на небаченому рівні", тому агенство треба закрити.

Про це Трамп написав у Truth Social.

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Заява Трампа щодо USAID

Так, Трамп вперше прямо закликав розпустити USAID, який був головним постачальником глобальної гуманітарної допомоги та донором численних грантових програм по всьому світу.

"Радикальні ліві божеволіють через USAID. І вони нічого не зможуть з цим зробити через те, як витрачалися гроші, скільки шахрайства, це абсолютно незрозуміло", — зазначив Трамп.

За його словами, в Агенстві корупція була на небаченому раніше рівні, тому його варто закрити.

Вимога американського президента прозвучала на тлі очікувань співробітників USAID по всьому світу, що їх відправлять у безстрокову адміністративну відпустку.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, штат USAID скоротять до 294 співробітників, процес розпочнеться вже на вихідних.

Також росЗМІ писали, що внаслідок припинення грантів видання Meduza може припинити свою роботу.