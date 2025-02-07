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Трамп вперше прямо закликав закрити USAID

7 лютого 2025 18:22
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп хоче повністю розпустити USAID
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 лютого, зробив заяву щодо дільності Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Він зазначив, що корупція була на "на небаченому рівні", тому агенство треба закрити.

Про це Трамп написав у Truth Social.

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Заява Трампа щодо USAID

Так, Трамп вперше прямо закликав розпустити USAID, який був головним постачальником глобальної гуманітарної допомоги та донором численних грантових програм по всьому світу.

"Радикальні ліві божеволіють через USAID. І вони нічого не зможуть з цим зробити через те, як витрачалися гроші, скільки шахрайства, це абсолютно незрозуміло", — зазначив Трамп.

За його словами, в Агенстві корупція була на небаченому раніше рівні, тому його варто закрити.

Вимога американського президента прозвучала на тлі очікувань співробітників USAID по всьому світу, що їх відправлять у безстрокову адміністративну відпустку.

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Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, штат USAID скоротять до 294 співробітників, процес розпочнеться вже на вихідних. 

Також росЗМІ писали, що внаслідок припинення грантів видання Meduza може припинити свою роботу.

США Дональд Трамп фінансова допомога Білий дім USAID
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