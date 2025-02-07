Робота російського видання Meduza під загрозою — деталі

Російське видання Meduza може припинити свою роботу
Власник телеканалу "Дождь" Дерк Сауер в інтерв'ю FT розповів, що видання Meduza у п'ятницю, 7 лютого, проведе засідання ради директорів. Воно стосуватиметься зупинки американських грантів.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Робота видання Meduza
На засіданні рада директорів Meduza обговорять своє майбутнє у зв'язку із зупинкою американських грантів. Водночас інші ЗМІ вже почали скорочувати штат співробітників та зарплати.
У матеріалі FT йдеться, що протягом років деякі опозиційні медіа в Росії підтримувалися грантами USAID. Однак рішення нової адміністрації США про тимчасове закриття Агентства викликало кризу таких видань.
Призупинення міжнародної допомоги
У січні 2025 року нова адміністрація США оголосила про призупинення більшості програм міжнародної допомоги, включаючи USAID. Там скоротили кількість персоналу з понад 10 тисяч до лише 294 співробітників.
Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що адміністрація звертається до місій по всьому світу для визначення програм, які продовжать свою роботу, з акцентом на ті, що відповідають національним інтересам США.
Це викликало занепокоєння в гуманітарних організаціях, які залежать від фінансування USAID, бо це може призвести до зупинки важливих проєктів у сферах охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.
Вплив на Україну
В Україні призупинка фінансування USAID вплинула на реалізацію проєктів у галузях медичної допомоги, реабілітації, інфраструктури та освіти. Однак військова допомога не зазнала змін і продовжується відповідно до раніше затверджених програм.
Наразі майбутнє міжнародної допомоги залишається невизначеним, оскільки нова влада США продовжує визначати пріоритети відповідно до своїх політичних цілей.
Нагадаємо, нещодавно "Медуза" запустила рекламну кампанію з фотографіями постраждалих під час війни в Україні. У МЗС наголосили на маркетинговому цинізмі та лицемірстві.
Згодом у виданні перепросили та видалили рекламу з кадрами війни в Україні.
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