Робота російського видання Meduza під загрозою — деталі

Офіс USAID. Фото: Reuters

Власник телеканалу "Дождь" Дерк Сауер в інтерв'ю FT розповів, що видання Meduza у п'ятницю, 7 лютого, проведе засідання ради директорів. Воно стосуватиметься зупинки американських грантів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Робота видання Meduza

На засіданні рада директорів Meduza обговорять своє майбутнє у зв'язку із зупинкою американських грантів. Водночас інші ЗМІ вже почали скорочувати штат співробітників та зарплати.

У матеріалі FT йдеться, що протягом років деякі опозиційні медіа в Росії підтримувалися грантами USAID. Однак рішення нової адміністрації США про тимчасове закриття Агентства викликало кризу таких видань.

Призупинення міжнародної допомоги

У січні 2025 року нова адміністрація США оголосила про призупинення більшості програм міжнародної допомоги, включаючи USAID. Там скоротили кількість персоналу з понад 10 тисяч до лише 294 співробітників.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що адміністрація звертається до місій по всьому світу для визначення програм, які продовжать свою роботу, з акцентом на ті, що відповідають національним інтересам США.

Це викликало занепокоєння в гуманітарних організаціях, які залежать від фінансування USAID, бо це може призвести до зупинки важливих проєктів у сферах охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.

Вплив на Україну

В Україні призупинка фінансування USAID вплинула на реалізацію проєктів у галузях медичної допомоги, реабілітації, інфраструктури та освіти. Однак військова допомога не зазнала змін і продовжується відповідно до раніше затверджених програм.

Наразі майбутнє міжнародної допомоги залишається невизначеним, оскільки нова влада США продовжує визначати пріоритети відповідно до своїх політичних цілей.

Нагадаємо, нещодавно "Медуза" запустила рекламну кампанію з фотографіями постраждалих під час війни в Україні. У МЗС наголосили на маркетинговому цинізмі та лицемірстві.

Згодом у виданні перепросили та видалили рекламу з кадрами війни в Україні.