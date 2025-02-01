Російська "Медуза" запустила рекламу з кадрами постраждалих в Україні

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Російське видання "Медуза" запустило рекламну кампанію, використавши фотографії постраждалих від війни в Україні. Таким чином вони використали трагедію в Україні для виклику співчуття в бік росіян.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у Telegram у суботу, 1 лютого.

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Рекламна кампанія "Медузи"

У МЗС наголосили на маркетинговому цинізмі та лицемірстві берлінській агенції Lure з Берліна, яка показала українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа", — йдеться у повідомленні.

Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що використовувати нашу трагедію, аби викликати співчуття до росіян, — це цілковита ганьба. Він закликав негайно видалити весь контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором. Також там вважають, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення.

Скриншот допису МЗС

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