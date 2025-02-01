Российская "Медуза" запустила рекламу с кадрами пострадавших в Украине

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Российское издание "Медуза" запустило рекламную кампанию, использовав фотографии пострадавших от войны в Украине. Таким образом они использовали трагедию в Украине для вызова сочувствия в сторону россиян.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Telegram в субботу, 1 февраля.

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Рекламная кампания "Медузы"

В МИД отметили маркетинговый цинизм и лицемерие берлинского агентства Lure из Берлина, которое показало украинцев, потерявших семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает демонстрацию изображений украинцев, пострадавших в результате российского террора, в рекламе российского медиа", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства Георгий Тихий отметил, что использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, — это полный позор. Он призвал немедленно удалить весь контент, который эксплуатирует украинские страдания, вызванные российским террором. Также там считают, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений.

Скриншот поста МИД

Напомним, сегодня Россия атаковала ряд городов Украины ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 56 дронов, еще 61 были локально потеряны.

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