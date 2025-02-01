Обстріл Полтави 1 лютого — кількість загиблих знову зросла

Наслідки російського обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: REUTERS/Vladyslav Boiko

Російські окупанти зранку 1 лютого завдали удару по багатоповерхівці в Полтаві, зруйнувавши один із пʼяти підʼїздів. Наразі відомо про пʼятьох загиблих.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації у Telegram.

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"Станом на 14:00 є інформація про ще одну загиблу людину", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Наслідки російського обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Наслідки російського обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: REUTERS/Vladyslav Boiko

Крім зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, дитсадок та 12 автомобілів.

Наслідки російського обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Допис Полтавської ОВА. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Полтави

Нагадаємо, зранку 1 лютого у Полтаві лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету в напрямку міста.

Згодом стало відомо, що ворог вдарив по багатоповерхівці. Частина будинку повністю знищена.

На місце атаки оперативно прибули рятувальники ДСНС, які врятували 21 людину.

А у мережі з'явилися перші кадри після російської атаки по житловій багатоповерхівці.

Виконувач обовʼязків очільника Полтавської ОВА Володимир Когут заявив, що загарбники знищили один із пʼяти підʼїздів.

На обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Наразі у ліквідації наслідків атаки беруть участь понад 400 рятувальників, силовиків і комунальників, а також задіяно понад 80 одиниць спецтехніки.

Додамо, в Офісі генпрокурора зазначили, що противник вдарив по місту ракетою Х-22.

У Полтавській області оголосили триденну жалобу.