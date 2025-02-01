Масований обстріл України 1 лютого — реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Російські загарбники у суботу, 1 лютого, масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський відреагував та наголосив на важливості тиску на Москву.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Глава держави зазначив, що Росія здійснила атаку проти українських міст, застосувавши різні типи зброї:

ракети;

ударні дрони;

авіабомби.

"У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд — десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", — наголосив Зеленський.

За його словами, є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Наразі відомо про шістьох поранених. Крім того, ворог вбив у Харкові одну людину, а у Сумській області — двох. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета — це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", — додав український лідер.

Нагадаємо, на масовану атаку відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. Він опублікував відео з міст, які зазнали ударів.

Також окупанти зруйнували у Полтаві один з пʼяти підʼїздів. Розбір завалів триває.