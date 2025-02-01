Масований обстріл України 1 лютого — реакція Володимира Зеленського

Масована атака РФ на Україну — Зеленський прокоментував
Російські загарбники у суботу, 1 лютого, масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський відреагував та наголосив на важливості тиску на Москву.
Про це український лідер написав у Telegram.
Масований обстріл України 1 лютого
Глава держави зазначив, що Росія здійснила атаку проти українських міст, застосувавши різні типи зброї:
- ракети;
- ударні дрони;
- авіабомби.
"У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд — десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", — наголосив Зеленський.
За його словами, є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Наразі відомо про шістьох поранених. Крім того, ворог вбив у Харкові одну людину, а у Сумській області — двох. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.
"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета — це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", — додав український лідер.
Нагадаємо, на масовану атаку відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. Він опублікував відео з міст, які зазнали ударів.
Також окупанти зруйнували у Полтаві один з пʼяти підʼїздів. Розбір завалів триває.
Читайте Новини.LIVE!