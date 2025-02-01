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Єрмак відреагував на обстріл України та показав наслідки

1 лютого 2025 10:01
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 1 лютого — Єрмак відреагував та показав наслідки
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл України у суботу, 1 лютого. Він назвав окупантів "диким народом московитів".

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

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Внаслідок ворожого обстрілу постраждали Полтава, Одеса, Харків та Запоріжжя. Зафіксовано удари по житлових будинках та цивільних. Єрмак заявив, що це типова тактика окупантів. За його словами, так само вони стирають навіть власні села у Курській області. 

"Дикий народ московитів, який прикривається перед Заходом культурою в стилі Достоєвського, Толстого та інших. Справжнє обличчя Росії — ось. Вбивці, що зовсім не мають поваги до жодного лідера в світі і жодної іншої нації. Мають тільки страх, який не дає їм зробити те саме в Європі. Поки що", — додав керівник ОП.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. У ДСНС показали наслідки обстрілу.

Також загарбники влучили ракетою в багатоповерхівку у Полтаві. Наразі відомо про трьох загиблих.

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