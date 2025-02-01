Обстрел Украины 1 февраля — Ермак отреагировал и показал последствия

Ермак отреагировал на обстрел Украины и показал последствия
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Украины в субботу, 1 февраля. Он назвал оккупантов "диким народом московитов".
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.
Российская атака против Украины
В результате вражеского обстрела пострадали Полтава, Одесса, Харьков и Запорожье. Зафиксированы удары по жилым домам и гражданским. Ермак заявил, что это типичная тактика оккупантов. По его словам, так же они стирают даже собственные села в Курской области.
"Дикий народ московитов, который прикрывается перед Западом культурой в стиле Достоевского, Толстого и других. Истинное лицо России — вот. Убийцы, совершенно не имеющие уважения ни к одному лидеру в мире и ни к одной другой нации. Имеют только страх, который не дает им сделать то же самое в Европе. Пока что", — добавил руководитель ОП.
Напомним, в ночь на 1 февраля оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. В ГСЧС показали последствия обстрела.
Также захватчики попали ракетой в многоэтажку в Полтаве. Сейчас известно о трех погибших.
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