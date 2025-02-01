Обстріл Запоріжжя 1 лютого — у ДСНС показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 1 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч на 1 лютого масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків поранено 57-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"В проміжку часу з 00:50 до 01:40 армія РФ нанесла 16 ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 1 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 1 лютого. Фото: ДСНС

Також зафіксовані пожежі у різних районах Запоріжжя:

загоряння покрівлі будівлі навчального закладу;

горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки;

загоряння гаражів та приватних автомобілів.

Рятувальники загасили вогонь. Наразі на місці ударів працюють екстрені служби.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 1 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 1 лютого. Фото: ДСНС

ДСНС закликає людей залишатися уважними та дотримуватися правил безпеки під час тривог.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що це наймасовіший удар за останній час.

Також у Полтаві зранку 1 лютого російська ракета влучила в житловий будинок. Наразі відомо про двох загиблих.