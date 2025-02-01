Обстріл Запоріжжя 1 лютого — у ДСНС показали наслідки

Масований обстріл Запоріжжя — у ДСНС показали наслідки
Російські окупанти у ніч на 1 лютого масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків поранено 57-річного чоловіка.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Російський обстріл Запоріжжя
"В проміжку часу з 00:50 до 01:40 армія РФ нанесла 16 ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився", — йдеться у повідомленні.
Також зафіксовані пожежі у різних районах Запоріжжя:
- загоряння покрівлі будівлі навчального закладу;
- горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки;
- загоряння гаражів та приватних автомобілів.
Рятувальники загасили вогонь. Наразі на місці ударів працюють екстрені служби.
ДСНС закликає людей залишатися уважними та дотримуватися правил безпеки під час тривог.
Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що це наймасовіший удар за останній час.
Також у Полтаві зранку 1 лютого російська ракета влучила в житловий будинок. Наразі відомо про двох загиблих.
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