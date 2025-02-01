Обстрел Запорожья 1 февраля — в ГСЧС показали последствия

Массированный обстрел Запорожья — в ГСЧС показали последствия
Российские оккупанты в ночь на 1 февраля массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате падения обломков ранен 57-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Российский обстрел Запорожья
"В промежутке времени с 00:50 до 01:40 армия РФ нанесла 16 ударов БпЛА по областному центру. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался", — говорится в сообщении.
Также были зафиксированы пожары в разных районах Запорожья:
- возгорание кровли здания учебного заведения;
- горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома;
- возгорание гаражей и частных автомобилей.
Спасатели потушили огонь. Сейчас на месте ударов работают экстренные службы.
ГСЧС призывает людей оставаться внимательными и соблюдать правила безопасности во время тревог.
Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что это самый массовый удар за последнее время.
Также в Полтаве утром 1 февраля российская ракета попала в жилой дом. Сейчас известно о двух погибших.
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