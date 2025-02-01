Обстрел Запорожья 1 февраля — в ГСЧС показали последствия

Последствия российского обстрела Запорожья 1 февраля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 1 февраля массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате падения обломков ранен 57-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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"В промежутке времени с 00:50 до 01:40 армия РФ нанесла 16 ударов БпЛА по областному центру. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Запорожья 1 февраля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Запорожья 1 февраля. Фото: ГСЧС

Также были зафиксированы пожары в разных районах Запорожья:

возгорание кровли здания учебного заведения;

горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома;

возгорание гаражей и частных автомобилей.

Спасатели потушили огонь. Сейчас на месте ударов работают экстренные службы.

Последствия российского обстрела Запорожья 1 февраля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Запорожья 1 февраля. Фото: ГСЧС

ГСЧС призывает людей оставаться внимательными и соблюдать правила безопасности во время тревог.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что это самый массовый удар за последнее время.

Также в Полтаве утром 1 февраля российская ракета попала в жилой дом. Сейчас известно о двух погибших.