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Удар ракетою по будинку в Полтаві — перші дані про жертви

1 лютого 2025 09:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Приліт по будинку в Полтаві 1 лютого — дані про загиблих
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вранці 1 лютого російська ракета влучила в житловий будинок у Полтаві, спричинивши масштабні руйнування. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них одна дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України

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Полтава приліт 1 лютого
Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце трагедії та врятували 21 людину. Унаслідок вибуху зруйновано цілий під’їзд із першого по п’ятий поверх, після удару почалася пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.

Полтава приліт 1 лютого
Розбір завалів у Полтаві. Фото: ДСНС України
Розбір завалів Полтава
Працівники ДСНС розбирають завали. Фото: ДСНС України
1 лютого Полтава вибух
Згорілі автомобілі. Фото: ДСНС України

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Ліквідація наслідків триває, розбирають завали, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами" вранці 1 лютого. Потужні вибухи пролунали у кількох містах, зокрема їх було чутно й на Полтавщині. Згодом стало відомо, що російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Крім того, є пошкодження на енергооб'єктах

вибух Полтава Полтавська область
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