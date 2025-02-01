Приліт по будинку в Полтаві 1 лютого — дані про загиблих

Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС України

Вранці 1 лютого російська ракета влучила в житловий будинок у Полтаві, спричинивши масштабні руйнування. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них одна дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце трагедії та врятували 21 людину. Унаслідок вибуху зруйновано цілий під’їзд із першого по п’ятий поверх, після удару почалася пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.

Розбір завалів у Полтаві. Фото: ДСНС України

Працівники ДСНС розбирають завали. Фото: ДСНС України

Згорілі автомобілі. Фото: ДСНС України

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Ліквідація наслідків триває, розбирають завали, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами" вранці 1 лютого. Потужні вибухи пролунали у кількох містах, зокрема їх було чутно й на Полтавщині. Згодом стало відомо, що російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Крім того, є пошкодження на енергооб'єктах.