Приліт по будинку в Полтаві 1 лютого — дані про загиблих

Удар ракетою по будинку в Полтаві — перші дані про жертви
Вранці 1 лютого російська ракета влучила в житловий будинок у Полтаві, спричинивши масштабні руйнування. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них одна дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Ракета влучила у будинок в Полтаві
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце трагедії та врятували 21 людину. Унаслідок вибуху зруйновано цілий під’їзд із першого по п’ятий поверх, після удару почалася пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.
На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Ліквідація наслідків триває, розбирають завали, тривають пошукові роботи.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами" вранці 1 лютого. Потужні вибухи пролунали у кількох містах, зокрема їх було чутно й на Полтавщині. Згодом стало відомо, що російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Крім того, є пошкодження на енергооб'єктах.
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