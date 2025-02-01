Прилет по дому в Полтаве 1 февраля — данные о погибших

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС Украины

Утром 1 февраля российская ракета попала в жилой дом в Полтаве, вызвав масштабные разрушения. В результате атаки погибли трое человек, еще семь получили ранения, среди них один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Разбор завалов. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место трагедии и спасли 21 человека. В результате взрыва разрушен целый подъезд с первого по пятый этаж, после удара начался пожар. Взрывная волна также повредила соседние дома и 12 автомобилей.

Разбор завалов в Полтаве. Фото: ГСЧС Украины

Работники ГСЧС разбирают завалы. Фото: ГСЧС Украины

Сгоревшие автомобили. Фото: ГСЧС Украины

На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Ликвидация последствий продолжается, разбирают завалы, продолжаются поисковые работы.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами" утром 1 февраля. Мощные взрывы прогремели в нескольких городах, в частности их слышали и на Полтавщине. Впоследствии стало известно, что российская ракета попала в жилой многоэтажный дом. Кроме того, есть повреждения на энергообъектах.