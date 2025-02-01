Обстріл Полтави 1 лютого — в ОВА повідомили про наслідки

РФ зруйнувала один з пʼяти підʼїздів у Полтаві — деталі від ОВА
Російські окупанти зранку, 1 лютого, зруйнували один з пʼяти підʼїздів у Полтаві. Наразі тривають рятувальні роботи.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.
Російський удар по Полтаві
"Ворог завдав удару по місту Полтаві. Зруйновано один з пʼяти підʼїздів будинку. Наразі відомо про трьох загиблих, десятьох постраждалих, серед них одна дитина", — наголосив Когут.
За його словами, вдалося врятувати вже 21 людину. На місці атаки працюють рятувальники та медики.
Нагадаємо, зранку 1 лютого окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Полтаві. У мережі показали перші кадри після атаки.
Також у ДСНС повідомили, що вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.
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