Обстріл Полтави 1 лютого — в ОВА повідомили про наслідки

Рятувальники на місці удару по Полтаві 1 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти зранку, 1 лютого, зруйнували один з пʼяти підʼїздів у Полтаві. Наразі тривають рятувальні роботи.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.

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"Ворог завдав удару по місту Полтаві. Зруйновано один з пʼяти підʼїздів будинку. Наразі відомо про трьох загиблих, десятьох постраждалих, серед них одна дитина", — наголосив Когут.

Рятувальники на місці обстрілу Полтави 1 лютого. Фото: ДСНС

За його словами, вдалося врятувати вже 21 людину. На місці атаки працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, зранку 1 лютого окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Полтаві. У мережі показали перші кадри після атаки.

Також у ДСНС повідомили, що вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.