Обстрел Полтавы 1 февраля — в ОВА сообщили о последствиях

РФ разрушила один из пяти подъездов в Полтаве — детали от ОВА
Российские оккупанты утром 1 февраля разрушили один из пяти подъездов в Полтаве. Сейчас продолжаются спасательные работы.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.
Российский удар по Полтаве
"Враг нанес удар по городу Полтаве. Разрушен один из пяти подъездов дома. Известно о трех погибших, десяти пострадавших, среди них один ребенок", — подчеркнул Когут.
По его словам, удалось спасти уже 21 человека. На месте атаки работают спасатели и медики.
Напомним, утром 1 февраля оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Полтаве. В сети показали первые кадры после атаки.
Также в ГСЧС сообщили, что взрывная волна повредила соседние дома и 12 автомобилей.
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