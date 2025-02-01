Обстрел Полтавы 1 февраля — в ОВА сообщили о последствиях

Спасатели на месте удара по Полтаве 1 февраля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 1 февраля разрушили один из пяти подъездов в Полтаве. Сейчас продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.

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"Враг нанес удар по городу Полтаве. Разрушен один из пяти подъездов дома. Известно о трех погибших, десяти пострадавших, среди них один ребенок", — подчеркнул Когут.

Спасатели на месте обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: ГСЧС

По его словам, удалось спасти уже 21 человека. На месте атаки работают спасатели и медики.

Напомним, утром 1 февраля оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Полтаве. В сети показали первые кадры после атаки.

Также в ГСЧС сообщили, что взрывная волна повредила соседние дома и 12 автомобилей.