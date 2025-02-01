Массированный обстрел Украины 1 февраля — реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Российские захватчики в субботу, 1 февраля, массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал и подчеркнул важность давления на Москву.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Глава государства отметил, что Россия осуществила атаку против украинских городов, применив различные типы оружия:

ракеты;

ударные дроны;

авиабомбы.

"В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд — десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", — подчеркнул Зеленский

По его словам, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Сейчас известно о шести раненых. Кроме того, враг убил в Харькове одного человека, а в Сумской области — двух. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", — добавил украинский лидер.

Напомним, на массированную атаку отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. Он опубликовал видео из городов, которые подверглись ударам.

Также оккупанты разрушили в Полтаве один из пяти подъездов. Разбор завалов продолжается.