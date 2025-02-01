Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Полтаві — фото наслідків

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

У Полтаві тривають роботи з розборів завалів будинку, куди влучила російська ракета вранці 1 лютого. З'явилися перші кадри після російської атаки по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На кадрах видно сильні пошкодження будинку. Внаслідок влучання ракети в будинку повністю знищений під'їзд.

Розбір завалів будинку в Полтаві. Фото: ДСНС України

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Вранці 1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Полтаві. Станом на 09:20 відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них дитина.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце трагедії та врятували 21 людину. Ударом зруйновано цілий під’їзд із першого по п’ятий поверх, після чого спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, тривають аварійно-рятувальні роботи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 09:12. Інформація уточнюється.

Також ДСНС України оприлюднила перші кадри після удару російською ракетою по будинку в Полтаві.

Крім того, російські окупанти атакували Харків — голова ОВА повідомив про наслідки атаки.