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Удар по Полтаві — відео та фото з місця влучання ракети в будинок

1 лютого 2025 09:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Полтаві — фото наслідків
Розбір завалів. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Полтаві тривають роботи з розборів завалів будинку, куди влучила російська ракета вранці 1 лютого. З'явилися перші кадри після російської атаки по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На кадрах видно сильні пошкодження будинку. Внаслідок влучання ракети в будинку повністю знищений під'їзд. 

Полтава приліт 1 лютого
Розбір завалів будинку в Полтаві. Фото: ДСНС України
Розбір завалів Полтава
Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Вранці 1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Полтаві. Станом на 09:20 відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них дитина.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце трагедії та врятували 21 людину. Ударом зруйновано цілий під’їзд із першого по п’ятий поверх, після чого спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, тривають аварійно-рятувальні роботи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 09:12. Інформація уточнюється.

Також ДСНС України оприлюднила перші кадри після удару російською ракетою по будинку в Полтаві. 

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