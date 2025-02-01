Россия ударила ракетой по многоэтажке в Полтаве — фото последствий

Удар по Полтаве — видео и фото с места попадания ракеты в дом
В Полтаве продолжаются работы по разбору завалов дома, куда попала российская ракета утром 1 февраля. Появились первые кадры после российской атаки по жилой многоэтажке.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Ракетная атака по дому в Харькове 1 февраля
На кадрах видны сильные повреждения дома. В результате попадания ракеты в доме полностью уничтожен подъезд.
Утром 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве. По состоянию на 09:20 известно, что в результате атаки погибли три человека, еще семеро получили ранения, среди них ребенок.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место трагедии и спасли 21 человека. Ударом разрушен целый подъезд с первого по пятый этаж, после чего вспыхнул пожар. Взрывная волна повредила соседние дома и 12 автомобилей.
На месте работают спасатели и экстренные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Отбой воздушной тревоги объявили в 09:12. Информация уточняется.
Также ГСЧС Украины обнародовала первые кадры после удара российской ракетой по дому в Полтаве.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Харьков — глава ОГА сообщил о последствиях атаки.
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