Ракетний удар по Полтаві — тривають рятувальні роботи, є загиблі

Розбір завалів будинку в Полтаві. Фото: Полтавська ОВА

У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару ракетою по житловому будинку. Розбір завалів триває.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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Наслідки удару ракети по будинку в Полтаві. Фото: Полтавська ОВА

На місці трагедії у Полтаві, де російська ракета влучила у п'ятиповерхівку, триває розбір завалів. У ліквідації наслідків беруть участь понад 400 рятувальників, силовиків і комунальників, а також задіяно понад 80 одиниць спецтехніки.

Рятувальна операція у Полтаві. Фото: Полтавська ОВА

Фахівці обстежують сусідні будинки, оцінюючи рівень пошкоджень. На місці працюють штаби міської ради, силових структур, ДСНС та волонтерських організацій.

Знищені машини. Фото: Полтавська ОВА

Оновлені дані про постраждалих

Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 13 поранених, серед них 3 дітей. Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину з-під завалів.

Нагадаємо, у Полтаві пролунав потужний вибух вранці 1 лютого внаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку. Через атаку в будинку повністю зруйновано весь під'їзд — з 1-го по 5-й поверх.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку.