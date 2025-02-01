Ракетний удар по Полтаві — тривають рятувальні роботи, є загиблі

У Полтаві зросла кількість постраждалих — фото та відео
У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару ракетою по житловому будинку. Розбір завалів триває.
Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
У Полтаві триває розбір завалів будинку
На місці трагедії у Полтаві, де російська ракета влучила у п'ятиповерхівку, триває розбір завалів. У ліквідації наслідків беруть участь понад 400 рятувальників, силовиків і комунальників, а також задіяно понад 80 одиниць спецтехніки.
Фахівці обстежують сусідні будинки, оцінюючи рівень пошкоджень. На місці працюють штаби міської ради, силових структур, ДСНС та волонтерських організацій.
Оновлені дані про постраждалих
Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 13 поранених, серед них 3 дітей. Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину з-під завалів.
Нагадаємо, у Полтаві пролунав потужний вибух вранці 1 лютого внаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку. Через атаку в будинку повністю зруйновано весь під'їзд — з 1-го по 5-й поверх.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку.
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