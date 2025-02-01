Ракетный удар по Полтаве — продолжаются спасательные работы, есть погибшие

Разбор завалов дома в Полтаве. Фото: Полтавская ОГА

В Полтаве возросло количество пострадавших в результате российского удара ракетой по жилому дому. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

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В Полтаве продолжается разбор завалов дома

Последствия удара ракеты по дому в Полтаве. Фото: Полтавская ОГА

На месте трагедии в Полтаве, где российская ракета попала в пятиэтажку, продолжается разбор завалов. В ликвидации последствий принимают участие более 400 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также задействовано более 80 единиц спецтехники.

Спасательная операция в Полтаве. Фото: Полтавская ОГА

Специалисты обследуют соседние дома, оценивая уровень повреждений. На месте работают штабы городского совета, силовых структур, ГСЧС и волонтерских организаций.

Уничтоженные машины. Фото: Полтавская ОГА

Обновленные данные о пострадавших

По состоянию на сейчас известно о 3 погибших и 13 раненых, среди них трое детей. Спасателям удалось эвакуировать 21 человека из-под завалов.

Напомним, в Полтаве прогремел мощный взрыв утром, 1 февраля, в результате попадания ракеты в жилую многоэтажку. В результате атаки в доме полностью разрушен весь подъезд — с 1 по 5 этаж.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку.