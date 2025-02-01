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Удар по Полтаве — количество погибших снова возросло

1 февраля 2025 14:57
обновлено: 15:14
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Полтавы 1 февраля — количество погибших снова возросло
Последствия российского обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: REUTERS/Vladyslav Boiko
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты утром 1 февраля нанесли удар по многоэтажке в Полтаве, разрушив один из пяти подъездов. На данный момент известно о семи погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной военной администрации в Telegram.

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"По состоянию на 14:00 есть информация о еще одном погибшем человеке", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Полтави 1 лютого
Последствия российского обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Атака Росії на Полтаву 1 лютого
Последствия российского обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Удар по багатоповерхівці в Полтаві 1 лютого
Последствия российского обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: REUTERS/Vladyslav Boiko

Кроме разрушенной многоэтажки, повреждены 18 многоквартирных домов, детсад и 12 автомобилей.

Обстріл Полтави зранку 1 лютого
Последствия российского обстрела Полтавы 1 февраля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В 15:09 в ОВА уточнили, что количество погибших снова увеличилась — до семи. В то же время известно о 14 пострадавших, среди которых трое детей. Сотрудники ГСЧС спасли 22 человека.

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Скриншот поста ОВА

Что известно об обстреле Полтавы

Напомним, утром 1 февраля в Полтаве раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете в направлении города.

Впоследствии стало известно, что враг ударил по многоэтажке. Часть дома полностью уничтожена.

На место атаки оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые спасли 21 человека.

А в сети появились первые кадры после российской атаки по жилой многоэтажке.

Исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут заявил, что захватчики уничтожили один из пяти подъездов.

На обстрел отреагировали Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

Сейчас в ликвидации последствий атаки участвуют более 400 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также задействовано более 80 единиц спецтехники.

Добавим, в Офисе генпрокурора отметили, что противник ударил по городу ракетой Х-22.

В Полтавской области объявили трехдневный траур.

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