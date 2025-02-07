Работа российского издания Meduza под угрозой - детали

Офис USAID. Фото: Reuters

Владелец телеканала "Дождь" Дерк Сауэр в интервью FT рассказал, что издание Meduza в пятницу, 7 февраля, проведет заседание совета директоров. Оно будет касаться остановки американских грантов.

Об этом пишут российские СМИ.

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На заседании совет директоров Meduza обсудят свое будущее в связи с остановкой американских грантов. В то же время другие СМИ уже начали сокращать штат сотрудников и зарплаты.

В материале FT говорится, что в течение лет некоторые оппозиционные медиа в России поддерживались грантами USAID. Однако решение новой администрации США о временном закрытии Агентства вызвало кризис таких изданий.

Приостановление международной помощи

В январе 2025 года новая администрация США объявила о приостановлении большинства программ международной помощи, включая USAID. Там сократили количество персонала с более 10 тысяч до всего 294 сотрудников.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что администрация обращается к миссиям по всему миру для определения программ, которые продолжат свою работу, с акцентом на те, что отвечают национальным интересам США.

Это вызвало беспокойство в гуманитарных организациях, которые зависят от финансирования USAID, потому что это может привести к остановке важных проектов в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Влияние на Украину

В Украине приостановка финансирования USAID повлияла на реализацию проектов в области медицинской помощи, реабилитации, инфраструктуры и образования. Однако военная помощь не претерпела изменений и продолжается в соответствии с ранее утвержденными программами.

Сейчас будущее международной помощи остается неопределенным, поскольку новая власть США продолжает определять приоритеты в соответствии со своими политическими целями.

Напомним, недавно "Медуза" запустила рекламную кампанию с фотографиями пострадавших во время войны в Украине. В МИД отметили маркетинговый цинизм и лицемерие.

Впоследствии в издании извинились и удалили рекламу с кадрами войны в Украине.