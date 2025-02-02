Meduza і Lure попросили вибачення за публікацію кадрів з українцями без їх згоди

Рекламна компанія Meduza. Фото: 24 канал

Російське видання Meduza припиняє рекламну кампанію з кадрами війни Росії проти України, на яких зображено українців, які переживають втрату і трагедію, і які не давали згоди на використання їхнього зображення. Зазначається, що видання буцімто запустило цю кампанію у 2025 році, щоб "підвищити обізнаність про нашу краудфандингову діяльність".

Відповідне повідомлення було оприлюднене на сайті Meduza у неділю, 2 лютого.

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Meduza і Lure попросили вибачення

Meduza заявила, що наміром кампанією є інформування "про спроби Кремля змусити редакцію замовкнути", а також у ній представлені "фотографії та відео, зняті в Україні під час війни".

"З першого дня повномасштабного вторгнення війна була в центрі уваги Meduza. Переважна більшість наших статей присвячена війні. Ми засуджуємо це злочинне та насильницьке вторгнення, вважаємо Росію повністю відповідальною за початок війни та робимо все, що в наших силах, щоб допомогти її припинити", — запевнило російське видання.

Meduza також заявила, що контент для відео був підібраний ретельно та в повній відповідності до вимог законодавства. При цьому видання визнало, що у відео були зображення українців, які не дали дозволу на таку публікацію

"Це була помилка, і ми глибоко про це шкодуємо. Приносимо вибачення всім, на кого наша рекламна кампанія негативно вплинула", — сказано в заяві видання.

Зображення мешканця Львова Ярослава Базилевича, який втратив дружину і трьох доньок внаслідок російського ракетного удару. Фото: lureberlin

В свою чергу, на сторінці берлінської агенції Lure в Instagram також повідомляється, що кампанію припинено.

"Ми щиро перепрошуємо у народу України за будь-який біль, який спричинила наша кампанія. Нашим наміром ніколи не було експлуатувати страждання, ми прагнули залишатись солідарними з Україною і підтримувати незалежну журналістику, що кидає виклик російській пропаганді", — сказано також у заяві Lure.

Повідомлення агенції Lure. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російське видання Meduza запустило рекламну кампанію, використавши фотографії постраждалих від війни в Україні.

Нагадаємо, за інформацією, яку опублікувало виданням Meduza, серед російських еліт зростає розчарування стратегією Володимира Путіна у війні проти України.