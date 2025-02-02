Meduza и Lure извинились за публикацию кадров с украинцами без их согласия

Рекламная компания Meduza. Фото: 24 канал

Российское издание Meduza прекращает рекламную кампанию с кадрами войны России против Украины, на которых изображены украинцы, переживающие потерю и трагедию, которые не давали согласия на использование их изображения. Отмечается, что издание якобы запустило эту кампанию в 2025 году, чтобы "повысить осведомленность о нашей краудфандинговой деятельности".

Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Meduza в воскресенье, 2 февраля.

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Meduza и Lure принесли извинения

Meduza заявила, что намерением кампании является информирование "о попытках Кремля заставить редакцию замолчать", а также в ней представлены "фотографии и видео, снятые в Украине во время войны".

"С первого дня полномасштабного вторжения война была в центре внимания Meduza. Подавляющее большинство наших статей посвящено войне. Мы осуждаем это преступное и насильственное вторжение, считаем Россию полностью ответственной за начало войны и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь ее прекратить", — заверило российское издание.

Meduza также заявила, что контент для видео был подобран тщательно и в полном соответствии с требованиями законодательства. При этом издание признало, что в видео были изображения украинцев, которые не дали разрешения на такую публикацию

"Это была ошибка, и мы глубоко об этом сожалеем. Приносим извинения всем, на кого наша рекламная кампания негативно повлияла", — сказано в заявлении издания.

Изображение жителя Львова Ярослава Базилевича, который потерял жену и трех дочерей в результате российского ракетного удара. Фото: lureberlin

В свою очередь, на странице берлинского агентства Lure в Instagram также сообщается, что кампания прекращена.

"Мы искренне просим прощения у народа Украины за любую боль, которую вызвала наша кампания. Нашим намерением никогда не было эксплуатировать страдания, мы стремились оставаться солидарными с Украиной и поддерживать независимую журналистику, которая бросает вызов российской пропаганде", — сказано также в заявлении Lure.

Сообщение агентства Lure. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российское издание Meduza запустило рекламную кампанию, использовав фотографии пострадавших от войны в Украине.

Напомним, по информации, которую опубликовало изданием Meduza, среди российских элит растет разочарование стратегией Владимира Путина в войне против Украины.