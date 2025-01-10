Російські еліти розчаровані війною Путіна в Україні

Російські чиновники та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

За інформацією, опублікованою виданням Meduza, серед російських еліт зростає розчарування стратегією Володимира Путіна у війні проти України. Представники адміністрації президента РФ, Державної думи та регіональних урядів стурбовані відсутністю чіткої стратегії завершення війни, переговорів, а також наслідками західних санкцій для економіки країни в майбутньому.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські силовики хочуть, щоб Путін вів жорстокішу війну проти України

Джерела видання вказують, що найбільше розчарування виявляють високопоставлені силовики. Вони вважають, що Росії бракує ресурсів для успішного ведення війни та наполягають на мобілізації й переведенні економіки на воєнний стан. Водночас зазначається, що Путін уникає таких рішень, побоюючись їхньої непопулярності серед населення та негативного впливу на економіку.

Силовики визнають, що російська армія зазнає значних втрат особового складу та техніки, а досягнуті територіальні здобутки не відповідають цим жертвам. Вони закликають посилити зусилля, сподіваючись компенсувати втрати шляхом додаткової мобілізації та збільшення людських ресурсів на фронті.

Повільні темпи наступу армії РФ

За даними Meduza, у грудні 2024 року середньодобове просування російських військ скоротилося до дев'яти квадратних кілометрів, що свідчить про зниження темпів наступу. Силовики вважають, що це пов’язано з недостатньою кількістю живої сили, однак аналітики вказують на інші причини: погане планування військових операцій, низьку ефективність командирів і критичний дефіцит бронетехніки.

Російська армія все частіше використовує піхотні штурми замість механізованих операцій, що обмежує швидкість просування. Навіть за умови збільшення чисельності особового складу такі тактичні досягнення не здатні забезпечити значних перемог або проривів у тил українських військ.

Російські еліти не вірять в Путіна і переговори

Повідомляється, що російські еліти не вірять у можливість мирного врегулювання конфлікту на умовах, які не передбачають значних територіальних здобутків. Вони прагнуть створити "образ перемоги", щоб хоча б якось виправдати війну перед російським суспільством.

Путін і його оточення, за інформацією джерел, планують вести переговори лише на умовах, які включають визнання контролю Росії над усіма окупованими територіями, включно з тими, які наразі перебувають під контролем України. Однак такі амбіції не мають реальної військової підтримки через значні втрати та низьку ефективність армії.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін протидіє проведенню часткового примусового призову в резерв або подальшій мобілізації російської економіки, оскільки такі рішення були б дуже непопулярними серед росіян і призвели б до подальшого навантаження на нестачу робочої сили та економіку Росії", — йдеться в аналітиці.

Аналітики вважають, що російські еліти неправильно оцінюють основні проблеми війни. Головним фактором уповільнення наступу є не дефіцит живої сили, а низька ефективність командування, дефіцит техніки та слабка підготовка військ. Навіть за умов додаткової мобілізації Росії буде складно досягти швидких і значущих успіхів на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним. Раніше німецьке видання Bild писало, що в Кремлі нібито продумують стратегію закінчення війни та підготовку суспільства до цього.