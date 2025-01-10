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Российские элиты разочарованы стратегией Путина в войне

10 января 2025 09:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Российские элиты разочарованы войной Путина в Украине
Российские чиновники и Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

По информации, опубликованной изданием Meduza, среди российских элит растет разочарование стратегией Владимира Путина в войне против Украины. Представители администрации президента РФ, Государственной думы и региональных правительств обеспокоены отсутствием четкой стратегии завершения войны, переговоров, а также последствиями западных санкций для экономики страны в будущем.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Источники издания указывают, что наибольшее разочарование проявляют высокопоставленные силовики. Они считают, что России не хватает ресурсов для успешного ведения войны и настаивают на мобилизации и переводе экономики на военное положение. В то же время отмечается, что Путин избегает таких решений, опасаясь их непопулярности среди населения и негативного влияния на экономику.

Силовики признают, что российская армия несет значительные потери личного состава и техники, а достигнутые территориальные достижения не соответствуют этим жертвам. Они призывают усилить усилия, надеясь компенсировать потери путем дополнительной мобилизации и увеличения человеческих ресурсов на фронте.

Они призывают усилить усилия, надеясь компенсировать потери путем дополнительной мобилизации и увеличения человеческих ресурсов на фронте.

Медленные темпы наступления армии РФ

По данным Meduza, в декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск сократилось до девяти'яти квадратных километров, что свидетельствует о снижении темпов наступления. Силовики считают, что это связано с недостаточным количеством живой силы, однако аналитики указывают на другие причины: плохое планирование военных операций, низкую эффективность командиров и критический дефицит бронетехники.

Российская армия все чаще использует пехотные штурмы вместо механизированных операций, что ограничивает скорость продвижения. Даже при условии увеличения численности личного состава, такие тактические достижения не способны обеспечить значительных побед или прорывов в тыл украинских войск.

Российские элиты не верят в Путина и переговоры

Сообщается, что российские элиты не верят в возможность мирного урегулирования конфликта на условиях, которые не предусматривают значительных территориальных приобретений. Они стремятся создать "образ победы", чтобы хотя бы как-то оправдать войну перед российским обществом.

Путин и его окружение, по информации источников, планируют вести переговоры только на условиях, которые включают признание контроля России над всеми оккупированными территориями, включая те, которые сейчас находятся под контролем Украины. Однако такие амбиции не имеют реальной военной поддержки из-за значительных потерь и низкой эффективности армии.

"ISW продолжает оценивать, что Путин противодействует проведению частичного принудительного призыва в резерв или дальнейшей мобилизации российской экономики, поскольку такие решения были бы очень непопулярными среди россиян и привели бы к дальнейшей нагрузке на недостаток рабочей силы и экономику России", — говорится в аналитике.

Аналитики считают, что российские элиты неправильно оценивают основные проблемы войны. Главным фактором замедления наступления является не дефицит живой силы, а низкая эффективность командования, дефицит техники и слабая подготовка войск. Даже при условиях дополнительной мобилизации России будет сложно достичь быстрых и значимых успехов на поле боя.

Напомним, недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным. Ранее немецкое издание Bild писало, что в Кремле якобы продумывают стратегию окончания войны и подготовку общества к этому.

владимир путин переговоры россияне Кремль война в Украине Россия

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