Трамп хочет полностью распустить USAID

Трамп впервые прямо призвал закрыть USAID
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, сделал заявление относительно деятельности Агентства по международному развитию(USAID). Он отметил, что коррупция была на "на невиданном уровне", поэтому агенство надо закрыть.
Об этом Трамп написал в Truth Social.
Заявление Трампа относительно USAID
Так, Трамп впервые прямо призвал распустить USAID, который был главным поставщиком глобальной гуманитарной помощи и донором многочисленных грантовых программ по всему миру.
"Радикальные левые сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно непонятно", — отметил Трамп.
По его словам, в Агентстве коррупция была на невиданном ранее уровне, поэтому его стоит закрыть.
Требование американского президента прозвучало на фоне ожиданий сотрудников USAID по всему миру, что их отправят в бессрочный административный отпуск.
Напомним, штат USAID сократят до 294 сотрудников, процесс начнется уже на выходных.
Также росСМИ писали, что в результате прекращения грантов издание Meduza может прекратить свою работу.
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