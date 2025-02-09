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Трамп назвал USAID "ужасной" — упомянул о коррупции

9 февраля 2025 15:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Коррупция в USAID — Трамп разоблачил финансовые схемы
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп снова выступил с резкой критикой Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что эта организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" в воскресенье, 9 февраля.

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По словам Трампа, средства, которые выделяла USAID, могли использоваться для откатов.

Президент США предположил, что деньги поступали к определенным лицам, которые затем частично возвращали их обратно, а остальное оставляют себе.

"Они присылают деньги человеку, тот их берет, потом возвращает им большую часть денег, а часть оставляет себе — на мой взгляд. Нельзя отправлять деньги этим группам людей. Это ужасно, и я думаю, что так считают и многие другие", — заявил Трамп.

Дональд Трамп про USAID
Сообщение в Telegram-канале "Donald Trump на украинском"

Напомним, 7 февраля Президент США Дональд тоже выступал с критикой Агентства по международному развитию (USAID). Он заявил, что уровень коррупции в организации достиг невиданных масштабов, поэтому ее деятельность необходимо прекратить. Работники структуры уже были отправлены в отпуск.

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