Адміністрація Трампа звільнили ще одного незалежного інспектора USAID

Офіс USAID у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Дональд Трамп звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна. Це трапилося всього через день після публікації критичного звіту про наслідки скорочення міжнародної допомоги.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Причина звільнення

Пол Мартін, призначений на посаду Джо Байденом у грудні 2023 року, отримав електронний лист від заступника директора Офісу персоналу президента Трента Морса з коротким повідомленням про негайне припинення його повноважень.

Журналісти зазначають, що звільнення відбулося після того, як офіс Мартіна оприлюднив звіт, у якому зазначалося, що 489 мільйонів доларів США продовольчої допомоги опинилися під загрозою списання або нецільового використання через зупинку програм адміністрацією Трампа.

За висновками інспекції, через замороження фінансування екстрена продовольча допомога була відхилена, що затримало поставки по всьому світу. Виконавці, які фінансуються USAID, отримували суперечливі інструкції, що паралізувало процес надання допомоги, а комунікаційні обмеження між співробітниками USAID та їхніми партнерами ускладнили координацію гуманітарних місій.

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Колишній співробітник USAID Джеремі Кониндик наголосив, що звіт Мартіна показав "лише частину проблеми", адже масштабна зупинка роботи агентства може призвести до катастрофічних наслідків у сфері гуманітарної допомоги.

Колишній генеральний інспектор Департаменту у справах ветеранів Майкл Міссал заявив, що звільнення підриває незалежний нагляд і є спробою придушити критику. Також експерти висловлюють занепокоєння, що це звільнення може ускладнити розслідування щодо впливу скорочення допомоги в Африці, Газі та інших кризових регіонах.

Нагадаємо, на початку місця Білий дім оприлюднив перелік витрат USAID, частина з яких викликала хвилю обурення та скандал.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відправила працівників USAID у відпустку та готує масові скорочення.

А Дональд Трамп розкритикував роботу USAID та заявив, що робота є корумпованою.