Госдеп США прекратил помощь USAID для восстановления энергосистемы Украины

Энергетик чинит электросети. Фото: ДТЭК

На этой неделе Госдепартамент США прекратил реализацию инициативы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой сотни миллионов долларов были инвестированы в восстановление энергосистемы Украины. Речь идет о восстановлении энергетических объектов, которые страдают в результате российских атак.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на двух сотрудников USAID.

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"Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции", — заявил NBC News один из сотрудников USAID, участвовавший в миссии в Украине.

Продолжая комментировать ситуацию, чиновник сказал, что Россия ведет против Украины двойную игру. В частности, не только военную, но и экономическую.

"Они пытаются раздавить экономику, но USAID сыграло центральную роль в ее устойчивости, (включая — Ред.) укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", — добавил он.

Тем временем NBC пишет, что помимо завершения проекта по энергетической безопасности USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.

Оба источника предупредили, что уход USAID из Украины оставит энергосистему страны уязвимой в разгар зимы. Причиной называют то, что система будет подвергаться новым атакам РФ.

Напомним, что около двух недель назад президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора USAID Пола Мартина. Увольнение произошло спустя день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.

Также мы писали, что еще несколькими днями ранее Трамп выступил с резкой критикой USAID, заявив, что организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.