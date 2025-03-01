В Белом доме заявили, что больше не будут оказывать финпомощь Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты Америки не будут больше "писать пустых чеков" для Украины. Там считают, что украинская сторона якобы "не желает" устанавливать мир.

Об этом Левитт сказала в эфире Fox News.

Читайте также:

США не будут оказывать помощь Украине

По словам пресс-секретаря, это "уже не предыдущая администрация". Она отметила, что Джо Байдена уже нет в овальном кабинете.

"Мы больше не будем писать пустых чеков на далекую войну без настоящего мира и именно этого хочет президент", — сказала Левитт.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News объяснил, почему произошел спор с Трампом в Белом доме. Украинский лидер отметил, что американская сторона начала убеждать его, что Украина уже разрушена, а сам Зеленский якобы является "диктатором".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после спора с Зеленским в Белом доме заявил, что президент Украины "должен извиниться".

Взамен Зеленского поддержали лидеры ряда стран: Германии, Франции, Испании, Италии, Австралии и Польши.