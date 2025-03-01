Визит Зеленского в Британию — президент встретится со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В субботу, 1 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится на Даунинг-стрит.

Об этом сообщил представитель британского правительства, пишет Sky News.

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Встреча Зеленского и Стармера

По информации спикера британского правительства, Зеленский и Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня во второй половине дня.

Завтра Стармер проведет саммит европейских лидеров, посвященный вопросам будущего мира в Украине и механизмам его обеспечения. Он считает, что такое соглашение обязательно должно включать участие США.

Однако надежды на единство между Европой и Америкой относительно будущего Украины пошатнулись из-за резкого обострения отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Отметим, что самолет украинского президента уже приземлился в Лондоне.