Зустріч Зеленського з королем Чарльзом III — коли відбудеться

Зеленський зустрінеться з королем Британії Чарльзом III, — ЗМІ
Сьогодні, 1 березня, о 19:15 Володимир Зеленський зустрінеться з Кіром Стармером. Вже завтра український лідер поспілкується з королем Чарльзом III.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.
Зустрічі Зеленського з посадовцями у Британії
В суботу ввечері відбудеться зустріч Президента України та прем'єра Великої Британії. Згодом Зеленський планує зустрітись з королем Чарльзом III.
"Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", — цитує видання Никифорова.
Нагадаємо, відомо, що зустріч Володимира Зеленського з Кіром Стармером відбудеться на Даунінг-стріт. Президент України прилетів у Лондон, залишивши США достроково.
Причиною швидкого від'їзду глави держави зі Штатів став конфлікт з Дональдом Трампом. Очільники країн посварились у прямому ефірі.
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