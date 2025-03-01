Зустріч Зеленського з королем Чарльзом III — коли відбудеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 1 березня, о 19:15 Володимир Зеленський зустрінеться з Кіром Стармером. Вже завтра український лідер поспілкується з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.

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В суботу ввечері відбудеться зустріч Президента України та прем'єра Великої Британії. Згодом Зеленський планує зустрітись з королем Чарльзом III.

"Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", — цитує видання Никифорова.

Повідомлення про заплановані зустрічі Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомо, що зустріч Володимира Зеленського з Кіром Стармером відбудеться на Даунінг-стріт. Президент України прилетів у Лондон, залишивши США достроково.

Причиною швидкого від'їзду глави держави зі Штатів став конфлікт з Дональдом Трампом. Очільники країн посварились у прямому ефірі.