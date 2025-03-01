Встреча Зеленского с королем Чарльзом III — когда состоится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 1 марта, в 19:15 Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером. Уже завтра украинский лидер пообщается с королем Чарльзом III.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

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В субботу вечером состоится встреча Президента Украины и премьера Великобритании. Впоследствии Зеленский планирует встретиться с королем Чарльзом III.

"Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", — цитирует издание Никифорова.

Сообщение о запланированных встречах Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, известно, что встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером состоится на Даунинг-стрит. Президент Украины прилетел в Лондон, покинув США досрочно.

Причиной быстрого отъезда главы государства из Штатов стал конфликт с Дональдом Трампом. Руководители стран поссорились в прямом эфире.