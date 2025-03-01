Встреча Зеленского с королем Чарльзом III — когда состоится

Зеленский встретится с королем Британии Чарльзом III, — СМИ
Сегодня, 1 марта, в 19:15 Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером. Уже завтра украинский лидер пообщается с королем Чарльзом III.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.
Встречи Зеленского с чиновниками в Британии
В субботу вечером состоится встреча Президента Украины и премьера Великобритании. Впоследствии Зеленский планирует встретиться с королем Чарльзом III.
"Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", — цитирует издание Никифорова.
Напомним, известно, что встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером состоится на Даунинг-стрит. Президент Украины прилетел в Лондон, покинув США досрочно.
Причиной быстрого отъезда главы государства из Штатов стал конфликт с Дональдом Трампом. Руководители стран поссорились в прямом эфире.
Читайте Новини.LIVE!