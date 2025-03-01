Зеленський зробив заяви після суперечки з Трампом у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв після суперечки в Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. За його словами, американський народ допоміг врятувати українців, тому країна вдячна за це.

Про це український лідер написав у соцмережі X у суботу, 1 березня.

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Допомога Україні від США

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за двопартійну підтримку та американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

За його словами, допомога Штатів була життєво важливою для українців. Зеленський наголосив, попри складний діалог, країни залишаються стратегічними партнерами.

Український лідер зазначив, що обидві сторони повинні бути чесними та відвертими, аби зрозуміти спільні цілі.

"Для нас дуже важливо мати підтримку президента Трампа. Він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Ми — ті, хто живе цією війною в Україні. Це боротьба за нашу свободу, за наше виживання", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Глава держави, цитуючи колишнього президента США Рональда Рейгана, який зазначав, що "мир — це більше, ніж просто відсутність війни", підкреслив, що справжній і довготривалий мир ґрунтується на свободі, справедливості та повазі до прав людини для всіх.

За словами Зеленського, припинення вогню не спрацює з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки за десять років він порушував перемирʼя 25 разів.

Угода про копалини

"Ми готові підписати угоду про видобуток корисних копалин, і це буде першим кроком до гарантій безпеки. Але цього недостатньо, і нам потрібно більше, ніж це. Припинення вогню без гарантій безпеки є небезпечним для України. Ми воюємо вже три роки, і український народ повинен знати, що Америка на нашому боці", — підкреслив український лідер.

Зеленський наголосив, що Україна не може змінити своє ставлення до Росії, адже та продовжує вбивати українців і залишається ворогом.

Необхідність справедливого миру

Глава держави підкреслив, що Україна прагне не просто миру, а справедливого й тривалого. Він зазначив, що для досягнення цієї мети необхідно мати вагомі позиції на переговорах.

На його думку, мир стане реальністю лише за умови надійних гарантій безпеки, потужної армії та міжнародної підтримки.

"Ми хочемо миру. Саме тому я приїхав до Сполучених Штатів і зустрівся з президентом Трампом. Угода щодо корисних копалин — це лише перший крок до гарантій безпеки та наближення до миру. Наша ситуація складна, але ми не можемо просто припинити воювати, не маючи гарантій, що Путін не повернеться завтра", — зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що без допомоги Штатів Україні буде вкрай складно. Водночас він підкреслив, що українці не можуть дозволити собі втратити волю, свободу чи власний народ.

Допомога Європи для України

Зеленський зазначив, що Європа підготовлена до можливих викликів і продовжує фінансово підтримувати зміцнення української армії. Водночас він підкреслив, що визначення гарантій безпеки, їхній формат, обсяг і терміни значною мірою залежать від позиції Сполучених Штатів.

За словами глави держави, як тільки гарантії будуть узгоджені, тоді країна зможе вести дипломатичні переговори з Росією, Європою та США.

"Коли хтось говорить про втрати, кожне життя має значення. Росія вторглася в наші домівки, вбила наших людей і намагалася стерти нас з лиця землі. Йдеться не лише про території чи цифри — йдеться про реальні життя. Це те, що ми хочемо, щоб кожен зрозумів. Я хочу, щоб США більш твердо стояли на нашому боці", — сказав Зеленський.

Відносини між Трампом та Зеленським

Президент зазначив, що їхні відносини з американським лідером виходять за межі простої взаємодії між двома лідерами. За словами Зеленського, це історичний і міцний зв'язок між народами.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

"Ось чому я завжди починаю зі слів вдячності від нашого народу до американського народу. Американський народ допоміг врятувати наш народ. Людина і права людини стоять на першому місці. Ми щиро вдячні. Ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що ми їх матимемо", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня Зеленський провів зустріч з українською громадою у Вашингтоні, де його зустріли оплесками та словами вдячності.

Також прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп був задоволений економічною угодою, але поведінка Володимира Зеленського викликала занепокоєння.