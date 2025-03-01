Зеленский сделал заявления после спора с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений после спора в Белом доме в пятницу, 28 февраля. По его словам, американский народ помог спасти украинцев, поэтому страна благодарна за это.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X в субботу, 1 марта.

Читайте также:

Помощь Украине от США

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

По его словам, помощь Штатов была жизненно важной для украинцев. Зеленский подчеркнул, несмотря на сложный диалог, страны остаются стратегическими партнерами.

Украинский лидер отметил, что обе стороны должны быть честными и откровенными, чтобы понять общие цели.

"Для нас очень важно иметь поддержку президента Трампа. Он хочет закончить войну, но никто не хочет мира больше, чем мы. Мы — те, кто живет этой войной в Украине. Это борьба за нашу свободу, за наше выживание", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Глава государства, цитируя бывшего президента США Рональда Рейгана, который отмечал, что "мир — это больше, чем просто отсутствие войны", подчеркнул, что настоящий и долговременный мир основывается на свободе, справедливости и уважении к правам человека для всех.

По словам Зеленского, прекращение огня не сработает с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку за десять лет он нарушал перемирие 25 раз.

Соглашение об ископаемых

"Мы готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше, чем это. Прекращение огня без гарантий безопасности является опасным для Украины. Мы воюем уже три года, и украинский народ должен знать, что Америка на нашей стороне", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может изменить свое отношение к России, ведь та продолжает убивать украинцев и остается врагом.

Необходимость справедливого мира

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится не просто мира, а справедливого и длительного. Он отметил, что для достижения этой цели необходимо иметь весомые позиции на переговорах.

По его мнению, мир станет реальностью только при условии надежных гарантий безопасности, мощной армии и международной поддержки.

"Мы хотим мира. Именно поэтому я приехал в Соединенные Штаты и встретился с президентом Трампом. Соглашение по полезным ископаемым — это лишь первый шаг к гарантиям безопасности и приближению к миру. Наша ситуация сложная, но мы не можем просто прекратить воевать, не имея гарантий, что Путин не вернется завтра", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что без помощи Штатов Украине будет крайне сложно. В то же время он подчеркнул, что украинцы не могут позволить себе потерять свободу или собственный народ.

Помощь Европы для Украины

Зеленский отметил, что Европа подготовлена к возможным вызовам и продолжает финансово поддерживать укрепление украинской армии. В то же время он подчеркнул, что определение гарантий безопасности, их формат, объем и сроки в значительной степени зависят от позиции Соединенных Штатов.

По словам главы государства, как только гарантии будут согласованы, тогда страна сможет вести дипломатические переговоры с Россией, Европой и США.

"Когда кто-то говорит о потерях, каждая жизнь имеет значение. Россия вторглась в наши дома, убила наших людей и пыталась стереть нас с лица земли. Речь идет не только о территории или цифрах — речь идет о реальных жизнях. Это то, что мы хотим, чтобы каждый понял. Я хочу, чтобы США более твердо стояли на нашей стороне", — сказал Зеленский.

Отношения между Трампом и Зеленским

Президент отметил, что их отношения с американским лидером выходят за пределы простого взаимодействия между двумя лидерами. По словам Зеленского, это историческая и прочная связь между народами.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

"Вот почему я всегда начинаю со слов благодарности от нашего народа к американскому народу. Американский народ помог спасти наш народ. Человек и права человека стоят на первом месте. Мы искренне благодарны. Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 1 марта Зеленский провел встречу с украинской общиной в Вашингтоне, где его встретили аплодисментами и словами благодарности.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп был доволен экономическим соглашением, но поведение Владимира Зеленского вызвало беспокойство.