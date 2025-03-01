Зеленський 33 рази публічно подякував США з 2022 року, — ЗМІ

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Голос Америки

Під час суперечок в Овальному кабінеті очільник Білого дому Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей ді Венс дорікнули українському лідеру Володимиру Зеленському, що той нібито "не дякує США" за допомогу. Однак від початку повномасштабного вторгнення він 33 рази висловив вдячність країні лише у соціальних мережах.

Про це пише CNN.

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Зеленський подякував США 33 рази

Видання порахувало, що Зеленський від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну подякував американцям і лідерам США 33 рази. Але і Трамп, і Венс дорікнули йому, що він "недостатньо вдячний".

"Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів", — сказав американський президент.

Згодом він ще раз повторив цю тезу. А Венс запитав у Зеленського, чи він "хоч раз подякував" за цю зустріч.

У матеріалі припускають, що лідери США, ймовірно, мали на увазі загальну позицію українського президента щодо допомоги США.

Але Зеленський неодноразово дякував США після початку повномасштабної війни у 2022 році — як Трампу, так і попередньому президенту США Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також народу США. Окрім соцмереж, він неодноразово висловлював вдячність під час інтерв'ю різним ЗМІ, на самітах і конференціях.

Крім того, після дострокового завершення зустрічі у Білому домі президент України знову подякував США за підтримку.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту США, Конгресу і американському народу. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і ми працюємо саме для цього", — написав він в X.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Трамп зробив Зеленському зауваження через його зовнішній вигляд та запитав, чи має український лідер костюм. На що він відповів, що носитиме костюм після завершення війни в Україні.

Щодо суперечок у Білому домі висловилися європейські чиновники. Вони вважають, що її спровокували, аби влаштувати "засідку" для Зеленського.

Крім того, на бік Зеленського стали низка американських та світових знаменитостей, а також сенатори від Демократичної партії.