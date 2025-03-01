Зеленский 33 раза публично поблагодарил США с 2022 года, — СМИ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Голос Америки

Во время споров в Овальном кабинете глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс упрекнули украинского лидера Владимира Зеленского, что тот якобы "не благодарит США" за помощь. Однако с начала полномасштабного вторжения он 33 раза выразил благодарность стране только в социальных сетях.

Об этом пишет CNN.

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Зеленский поблагодарил США 33 раза

Издание посчитало, что Зеленский с начала российского полномасштабного вторжения в Украину поблагодарил американцев и лидеров США 33 раза. Но и Трамп, и Вэнс упрекнули его, что он "недостаточно благодарен".

"Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей", — сказал американский президент.

Позже он еще раз повторил этот тезис. А Вэнс спросил у Зеленского, "поблагодарил ли он хоть раз" за эту встречу.

В материале предполагают, что лидеры США, вероятно, имели в виду общую позицию украинского президента относительно помощи США.

Но Зеленский неоднократно благодарил США после начала полномасштабной войны в 2022 году — как Трампа, так и предыдущего президента США Джо Байдена, членов Конгресса от обеих партий, американские оборонные компании и их работников, а также народ США. Кроме соцсетей, он неоднократно выражал благодарность во время интервью различным СМИ, на саммитах и конференциях.

Кроме того, после досрочного завершения встречи в Белом доме президент Украины снова поблагодарил США за поддержку.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту США, Конгрессу и американскому народу. Украина нуждается в справедливом и длительном мире, и мы работаем именно для этого", — написал он в X.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Трамп сделал Зеленскому замечание из-за его внешнего вида и спросил, есть ли у украинского лидера костюм. На что он ответил, что будет носить костюм после завершения войны в Украине.

Относительно споров в Белом доме высказались европейские чиновники. Они считают, что ее спровоцировали, чтобы устроить "засаду" для Зеленского.

Кроме того, на сторону Зеленского стали ряд американских и мировых знаменитостей, а также сенаторы от Демократической партии.