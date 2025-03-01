Американські знаменитості відреагували на суперечки у Білому домі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після суперечок з очільником Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей ді Венсоном Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Овальний кабінет. Зі словами підтримки українського лідера висловилися відомі люди США і не тільки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Тімоті Снайдер

Дії адміністрації США розкритикував американський історик і письменник Тімоті Снайдер в X, який від початку повномасштабної війни підтримує Україну.

"Трамп і Венс поводяться так, ніби проблема полягає в тому, що Україна чинить опір триваючому російському вторгненню. Проблема в тому, що триває російське вторгнення", — написав він в X.

Снайдер наголосив, що, якщо Україна хоче використати силу США для зупинки війни, то варто застосувати її до агресора. Знущання з жертви не припинить агресивну війну.

Скриншот допису Снайдера

Він додав, що Росія не хоче закінчувати війну, а адміністрація Трампа "не продемонструвала здатності спонукати Росію до припинення війни", а вся "ідея прагнення до миру" була лише приводом для відновлення відносин з Росією.

Скриншот допису Снайдера

Скриншот допису Снайдера

Стівен Кінг

Американський письменник Стівен Кінг в Threads гостро розкритикував Трампа та Венса. Він наголосив, що їм "має бути соромно", та звинуватив їх у залякуванні Зеленського.

Скриншот допису Кінга

Зеленський прилетів до Вашингтона для отримання гарантій безпеки для України, але зустріч перейшла у відкриту суперечку, коли адміністрація США вимагала від Зеленського "проявити вдячність".

Міша Коллінз

Американський актор Міша Коллінз висловився в Instagram, що під час переговорів в Овальному кабінеті помітив двох "пихатих боягузів" та "мужнього лідера".

Скриншот допису Коллінза

Педро Паскаль

Актор Педро Паскаль, який відомий із серіалу "Гра престолів", опублікував в Instagram мапу України з написом "сміливість має ім'я", а фото Зеленського підписав "Залишайтеся на правильній стороні історії".

Скриншот сториз Паскаля

Скриншот сториз Паскаля

Джо Гілл

Американський письменник Джо Гілл у Threads написав, що йому "огидно, але він не шокований сценою в Овальному кабінеті".

На його думку, Трамп і Венс зневажають Зеленського, бо він має нерви, характер і мужність, аби протистояти Путіну на відміну від них.

"Людина, яка дотримується своїх принципів, завжди буде незрозумілою для людей, які їх не мають", — додав Гілл.

Скриншот допису Гілла

Бен Стіллер

Актор американської комедії "Ніч у музеї" Бен Стіллер в X оприлюднив жовто-блакитний прапор, підтримавши Україну після суперечок в Овальному кабінеті.

Скриншот допису Стіллера

Майкл Кейн

Один із найпопулярніших британських акторів Майкл Кейн також різко відреагував на події в Білому домі.

"Трампе, заспокойся", — написав він в X.

Скриншот допису Кейна

Нагадаємо, штучний інтелект оцінив суперечку між американським та українським лідером з погляду психології та уточнив, що на Зеленського намагалися тиснути.

А європейські чиновники вважають, що таким чином Трамп вирішив "продати Україну". Ймовірно, він спровокував суперечку, аби влаштувати "засідку" для Зеленського.