Американские знаменитости отреагировали на споры в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

После споров с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсоном президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Овальный кабинет. Со словами поддержки украинскому лидеру высказались известные люди США и не только.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Тимоти Снайдер

Действия администрации США раскритиковал американский историк и писатель Тимоти Снайдер в X, который от начала полномасштабной войны поддерживает Украину.

"Трамп и Вэнс ведут себя так, будто проблема заключается в том, что Украина сопротивляется продолжающемуся российскому вторжению. Проблема в том, что продолжается российское вторжение", — написал он в X.

Снайдер подчеркнул, что если Украина хочет использовать силу США для остановки войны, то стоит применить ее к агрессору. Издевательства над жертвой не прекратят агрессивную войну.

Скриншот поста Снайдера

Он добавил, что Россия не хочет заканчивать войну, а администрация Трампа "не продемонстрировала способности побудить Россию к прекращению войны", а вся "идея стремления к миру" была лишь поводом для восстановления отношений с Россией.

Скриншот поста Снайдера

Скриншот поста Снайдера

Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг в Threads остро раскритиковал Трампа и Вэнса. Он отметил, что им "должно быть стыдно", и обвинил их в запугивании Зеленского.

Скриншот поста Кинга

Зеленский прилетел в Вашингтон для получения гарантий безопасности для Украины, но встреча перешла в открытый спор, когда администрация США потребовала от Зеленского "проявить благодарность".

Миша Коллинз

Американский актер Миша Коллинз высказался в Instagram, что во время переговоров в Овальном кабинете заметил двух "напыщенных трусов" и "мужественного лидера".

Скриншот поста Коллинза

Педро Паскаль

Актер Педро Паскаль, который известен по сериалу "Игра престолов", опубликовал в Instagram карту Украины с надписью "смелость имеет имя", а фото Зеленского подписал "Оставайтесь на правильной стороне истории".

Скриншот сторис Паскаля

Скриншот сторис Паскаля

Джо Гилл

Американский писатель Джо Гилл в Threads написал, что ему "отвратительно, но он не шокирован сценой в Овальном кабинете".

По его мнению, Трамп и Вэнс презирают Зеленского, потому что он имеет нервы, характер и мужество, чтобы противостоять Путину, в отличие от них.

"Человек, который придерживается своих принципов, всегда будет непонятным для людей, которые их не имеют", — добавил Гилл.

Скриншот поста Хилла

Бен Стиллер

Актер американской комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер в X обнародовал желто-голубой флаг, поддержав Украину после споров в Овальном кабинете.

Скриншот поста Стиллера

Майкл Кейн

Один из самых популярных британских актеров Майкл Кейн также резко отреагировал на события в Белом доме.

"Трамп, успокойся", — написал он в X.

Скриншот поста Кейна

Напомним, искусственный интеллект оценил спор между американским и украинским лидером с точки зрения психологии и уточнил, что на Зеленского пытались давить.

А европейские чиновники считают, что таким образом Трамп решил "продать Украину". Вероятно, он спровоцировал спор, чтобы устроить "засаду" для Зеленского.