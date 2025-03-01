Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 березня, прибув на Даунінг-стріт у Лондоні. Він вже зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

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Зеленський зустрівся із Стармером

Український лідер вийшов з автомобіля на Даунінг-стріт, де його вже зустрів Стармер. Лідери привітались та пішли в будівлю.

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Сьогодні Зеленський та Стармер проведуть переговори.

Нагадаємо, український лідер завтра, 2 березня, проведе зустріч з королем Чарльзом III.

Також Зеленський візьме участь в саміті європейських лідерів, присвяченому війні в Україні.