Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

Зеленський прибув на зустріч з премʼєром Британії — відео
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 березня, прибув на Даунінг-стріт у Лондоні. Він вже зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це стало відомо з прямої трансляції.
Зеленський зустрівся із Стармером
Український лідер вийшов з автомобіля на Даунінг-стріт, де його вже зустрів Стармер. Лідери привітались та пішли в будівлю.
Сьогодні Зеленський та Стармер проведуть переговори.
Нагадаємо, український лідер завтра, 2 березня, проведе зустріч з королем Чарльзом III.
Також Зеленський візьме участь в саміті європейських лідерів, присвяченому війні в Україні.
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