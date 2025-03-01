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Зеленський прибув на зустріч з премʼєром Британії — відео

1 березня 2025 19:35
Аркадій Пастула - Редактор
Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 березня, прибув на Даунінг-стріт у Лондоні. Він вже зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

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Зеленський зустрівся із Стармером

Український лідер вийшов з автомобіля на Даунінг-стріт, де його вже зустрів Стармер. Лідери привітались та пішли в будівлю. 

Стармер та Зеленський
Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Сьогодні Зеленський та Стармер проведуть переговори.

Нагадаємо, український лідер завтра, 2 березня, проведе зустріч з королем Чарльзом III.

Також Зеленський візьме участь в саміті європейських лідерів, присвяченому війні в Україні.

Володимир Зеленський Великобританія Україна політики Кір Стармер
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