Владимир Зеленский встретился с Киром Стармером

Зеленский прибыл на встречу с премьером Британии — видео
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 марта, прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне. Он уже встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом стало известно из прямой трансляции.
Зеленский встретился со Стармером
Украинский лидер вышел из автомобиля на Даунинг-стрит, где его уже встретил Стармер. Лидеры поздоровались и пошли в здание.
Сегодня Зеленский и Стармер проведут переговоры.
Напомним, украинский лидер завтра, 2 марта, проведет встречу с королем Чарльзом III.
Также Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, посвященном войне в Украине.
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