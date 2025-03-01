Владимир Зеленский встретился с Киром Стармером

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 марта, прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне. Он уже встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом стало известно из прямой трансляции.

Читайте также:

Зеленский встретился со Стармером

Украинский лидер вышел из автомобиля на Даунинг-стрит, где его уже встретил Стармер. Лидеры поздоровались и пошли в здание.

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Сегодня Зеленский и Стармер проведут переговоры.

Напомним, украинский лидер завтра, 2 марта, проведет встречу с королем Чарльзом III.

Также Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, посвященном войне в Украине.