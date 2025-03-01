Стармер выразил свою поддержку Зеленскому и Украине

Владимир Зеленский и Кир Стармер пожимают руки. Фото: скриншот

Премьер Британии Кир Стармер выразил свою поддержку Владимиру Зеленскому. Он заявил о готовности стоять с Украиной до конца.

Об этом Кир Стармер сказал во время встречи с украинским лидером в субботу, 1 марта.

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Стармер заявил, что народ Великобритании предан Украине. Он отметил, что когда Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, британцы встречали его аплодисментами.

"Вас полностью поддерживают во всей стране (Британии. — Ред.). И мы с вами, с Украиной, сколько бы это ни было нужно. Надеюсь, вы слышали эти аплодисменты на улице. Это народ Британии вышел, чтобы показать, как сильно мы поддерживаем Украину и показать нашу решимость стоять с вами непоколебимо, чтобы достичь того, чего мы хотим — длительного мира", — сказал Стармер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон в субботу, 1 марта. Глава государства уже встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, Зеленский запланировал еще ряд важных встреч. Одна из них — с королем Великобритании Чарльзом III.