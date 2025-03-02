Зеленский заявил, что займ от Британии пойдет на производство оружия в Украине

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне. В частности, он рассказал, выделенные 2,26 млрд фунтов стерлингов пойдут на производство оружия в нашей стране.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал президента Украины.

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Владимир Зеленский уточнил, что средства были предоставлены Украине в качестве кредита. Однако он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.

"Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", — написал президент.

Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи 1 марта. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Также украинский лидер проинформировал, что во время переговоров стороны обсудили вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной и всей Европой. Кроме того, была обсуждена координация с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины, окончание войны справедливым миром, и надежные гарантии безопасности.

"Спасибо народу, правительству Соединенного Королевства за такую большую поддержку с самого начала этой войны. Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех", — добавил Зеленский.

Напомним, что Кир Стармер во время встречи с Президентом Украины выразил свою поддержку Владимиру Зеленскому, а также заявил о готовности стоять с нашей страной до конца.

Также мы сообщали, что премьер Британии встретил украинского лидера объятиями, хотя британского политика считают не слишком тактильным. В СМИ писали, что это был сигнал для Белого дома, который показал позицию Британии.