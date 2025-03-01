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Обійми Стармера та Зеленського стали сигналом для Трампа, — ЗМІ

1 березня 2025 21:29
Ольга Антоновська - редактор
Стармер зустрів Зеленського обіймами — чи був це сигнал для США
Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

В суботу, 1 березня, Володимир Зеленський прибув у Лондон. Кір Стармер зустрів українського лідера обіймами, хоча й британського політика вважають не надто тактильним. Це був сигнал для Білого дому, який показав позицію Британії.

Про це пише Sky News.

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Як зазначає видання, прем'єр Британії навмисно вийшов зустріти Зеленського на вулицю. Обидва лідери зустрілись в Лондоні після того, як переговори США та України достроково закінчились. Причиною цьому став конфлікт Зеленського з Трампом та Венсом.

Під час зустрічі Стармер та Зеленський обійнялись. Як зазначає Sky News, прем'єр-міністр Британії мав намір, щоб це зображення побачили у всьому світі, а особливо — у Білому домі.

"Він тримав ці обійми протягом деякого часу, щоб переконатися, що ніхто не зможе засумніватися в тому, яку сторону він, Кір Стармер, обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віцепрезидента США", — зазначив редактор Сем Коутс.

Стармер зустрів Зеленського у Лондоні обіймами
Стармер та Зеленський обіймаються. Фото: Reuters

Нагадаємо, під час пресконференції прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Британія має принципову позицію щодо підтримки України. Він наголосив, що допомагатимусь стільки, скільки буде потрібно.

Британці зустріли Президента України Володимира Зеленського також тепло. Люди почали аплодувати, коли очільник країни вийшов з автомобіля.

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