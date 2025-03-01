Стармер встретил Зеленского объятиями — был ли это сигнал для США

Встреча Кира Стармера и Владимира Зеленского. Фото: Reuters

В субботу, 1 марта, Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Кир Стармер встретил украинского лидера объятиями, хотя и британского политика считают не слишком тактильным. Это был сигнал для Белого дома, который показал позицию Британии.

Об этом пишет Sky News.

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Как отмечает издание, премьер Британии намеренно вышел встретить Зеленского на улицу. Оба лидера встретились в Лондоне после того, как переговоры США и Украины досрочно закончились. Причиной этому стал конфликт Зеленского с Трампом и Вэнсом.

Во время встречи Стармер и Зеленский обнялись. Как отмечает Sky News, премьер-министр Великобритании намеревался, чтобы это изображение увидели во всем мире, а особенно — в Белом доме.

"Он держал эти объятия в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что никто не сможет усомниться в том, какую сторону он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США", — отметил редактор Сэм Коутс.

Стармер и Зеленский обнимаются. Фото: Reuters

Напомним, во время пресс-конференции премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания имеет принципиальную позицию по поддержке Украины. Он отметил, что будут помогать столько, сколько потребуется.

Британцы встретили Президента Украины Владимира Зеленского также тепло. Люди начали аплодировать, когда глава страны вышел из автомобиля.