Візит Зеленського в Лондон — як британці зустріли лідера України

Кір Стармер та Володимир Зеленський під час зустрічі у Лондоні 1 березня. Фото: Reuters

В суботу, 1 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Главу держави британці зустріли з оплесками.

Про це стало відомо з відео, яке опублікували в мережі.

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Британці вирішили висловити підтримку Володимиру Зеленському та Україні. Люди плескали та кликали лідера держави, коли він прибув на зустріч з Кіром Стармером.

На запитання журналістів про настрій перед зустріччю, Зеленський дав зрозуміти, що налаштований позитивно. Кір Стармер приязно зустрів українського Президента, потиснувши йому руку та обнявшись.

Нагадаємо, прем'єр Британії наголосив на тому, що люди зустріли Володимира Зеленського з оплесками не просто так. Стармер заявив, що таким чином британці висловили одноголосну підтримку Україні.

Володимир Зеленський під час зустрічі подякував Великій Британії за допомогу. Він наголосив на тому, що Україна розраховує на подальшу підтримку від союзника.